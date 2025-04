Der Murtensee als Kunstobjekt

Ausstellung im Museum Murten zum Murtensee. Im Bild ein Gemälde von Alfred Berthoud.



Murten | Am Samstagabend findet im Museum Murten die Vernissage zur neuen Wechselausstellung «Der Murtensee» statt. Der See wird dabei aus Sicht der Künstler über mehrere Jahrhunderte dargestellt.

Vor zwei Jahren hatte das Museum Murten mit der Ausstellung «Auf Reisen» illustriert, wie Freiburger Künstler die Welt in der Ferne sehen. Jetzt ist die Sicht der Künstler gerade umgekehrt: Maler und Zeichner aus der Region und von weiter her geben eine Aussensicht auf den Murtensee. Gemäss Museumsleiter Denis Decrausaz wird es in zwei Jahren nochmals eine Ausstellung zum Abschluss einer Art Trilogie geben: Frauen, welche für ihre Gemälde das Murtenbiet als Thema gewählt haben. uh

