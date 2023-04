Schiff ahoi auf dem Murtensee

Die Unterhaltsarbeiten über den Winter sind beendet; die Bootsbesitzer rund um den Murtensee freuen sich auf die Sommersaison.



Murten | Die Bootsschalen sind gereinigt, Unterbodenbeläge gestrichen, Motoren revidiert, morsches Holz ersetzt. Die Schiffskapitäne und -kapitäninnen sind bereit für die Saison auf dem See. Der «Murtenbieter» hat bei vier von ihnen den Puls gefühlt.

Viele Boote und Schiffe blieben auf einem Trockenplatz eingewintert, andere wurden im Wasser belassen, und wiederum andere sind über den Winter in einer Werft auf Vordermann gebracht worden. Nun sind gerade in den Osterferien wieder viele Boote eingewassert worden, und die Bootsbesitzerinnen und -besitzer freuen sich auf die warme Saison auf dem See.

Tatsächlich gehören zahlreiche Vorbereitungsarbeiten zu den Tätigkeiten der letzten Wochen. Regelmässig muss vor allem der untere Teil der Schalen gereinigt werden. Der Teil des Boots, der normalerweise unter Wasser liegt, sammelt mit der Zeit einen Belag von Algen oder gar kleinen Muscheln an, was die Strömungsgeschwindigkeit reduziert und gerade bei Motorbooten zu einem höheren Treibstoffverbrauch führt. uh

