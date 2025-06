Der Seebezirk blieb für Jeannot nahezu unberührtes Land

Der Künstler Jean Tinguely im Jahr 1984, auf dem Höhepunkt seines Schaffens.



Freiburg | Ganz Freiburg ist im Tinguely-Fieber aus Anlass seines 100. Geburtstags. Der ganze Kanton? Nein!

Im Norden gibt es einen kleinen Bezirk, wo der Künstler nur wenig Spuren hinterlassen hat …

Am 22. Mai wäre der Jean Tinguely 100-jährig geworden. Den Geburtstag feierte am Datum selbst insbesondere Basel, wo Tinguely aufgewachsen ist, und wo es auch ein Tinguely-Museum gibt. Diesen kommenden Sonntag feiert nun auch Freiburg, wo der 1991 verstorbene Künstler geboren wurde. In der Kantonshauptstadt läuft unter dem Namen «Freiburg feiert Tinguely» ein ganztägiges Programm mit einem Umzug, einem offiziellen Teil, Ausstellungen und Veranstaltungen wie etwa einer Tanzshow rund um Tinguelys Jo-Siffert-Brunnen. uh

