Der Weg ist frei für die Dreierfusion

(v. l.) Stadtpräsident Christian Brechbühl, Florian Thomi, Ammann von Gempenach, und Thomas Wyssa, Ammann von Galmiz



Murten | Murten, Galmiz und Gempenach können per Anfang 2022 fusionieren. Alle drei Gemeinden haben dem Zusammenschluss zugestimmt – in Galmiz fiel das Resultat knapp aus.

Die Gemeinde Murten wächst weiter: Am Sonntag sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der drei Gemeinden Murten, Galmiz und Gempenach Ja zu einer Dreierfusion per 1.1.2022. In Galmiz fiel der Entscheid allerdings knapp aus – nur gerade acht Stimmen gaben den Ausschlag. Am Ende waren 196 Stimmberechtigte dafür und 188 dagegen. Die Zustimmung betrug damit 51 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von 68 Prozent. «Ich habe mir das Resultat nicht so knapp vorgestellt», sagte Thomas Wyssa, Ammann von Galmiz, am Sonntag im Murtner Rathaus vor den Medien. Die Polarisierung zeichnete sich im Vorfeld der Abstimmung bereits ab: Eine Pro- und eine Kontra-Gruppe warben im Dorf mit Flugblättern für ihre Argumente. Streitpunkte waren das Trinkwasser, die Finanzen und die Autonomie. fko

