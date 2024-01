Der olympische Traum nimmt Form an

Audrey Werro hat sich über 800 m für die Olympischen Spiele qualifiziert.



Courtepin | Am 2. August um 19.45 Uhr gilt es für Audrey Werro ernst: Die Vorläufe über 800 Meter der Frauen stehen auf dem Programm der Olympischen Spiele in Paris. Die Leichtathletin aus Courtepin hat sich für diesen Wettkampf qualifiziert; für sie geht der olympische Traum in Erfüllung. Der Murtenbieter hat sich mit ihr über diesen und andere Träume unterhalten.

Vor zweieinhalb Jahren erschien im Schweizer Fernsehen ein Film über die Leichtathletin Audrey Werro in der Reihe «Morgen sind wir Champions». Nun ist die Gymnasiastin aus Courtepin bereits ein Champion. Nicht nur ist die 19-Jährige in ihrer Spezialdisziplin, dem 800-Meter-Lauf, bereits mehrfache Schweizer Meisterin, sie ist auch Europameisterin und Vize-Weltmeisterin der U20-Jährigen. uh

