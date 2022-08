Die Bio-Genusstour ist bald servierbereit

Spass pur auf der Test-Tour: (v. l.) Deborah Defalque, Lawrence Binggeli, Marc Joachim und Katja Stauffer.

Murten| Murten Tourismus lädt am 23. und 24. September zu einer kulinarischen Entdeckungsreise durch das Stedtli. Das neue Angebot, bei dem sich alles ums Thema Bio-Gemüse aus dem Seeland dreht, hat am Montag den Testlauf bestanden.



Das Wetter ist perfekt an diesem Montagabend, an dem Murten Tourismus den neuen Event «Bio-Gemüse im Stedtli» mit einem Dutzend Gourmets testet. Projektleiterin Katja Stauffer kommt mit einem vollbepackten Leiterwagen zum Startpunkt, dem Berntor. Und stattet erst einmal alle mit einer Getränke-Pochette, -einem Weinglas und einer Gabel aus. mkc

