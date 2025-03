Ein gemeinsamer Weg zur zweisprachigen Bibliothek

Nun gibt es in Murten und in Cressier einen Bibliothekskatalog in beiden Sprachen.



Murten/Cressier | Die Stadtbibliothek Murten und die Bibliothek Le Cheval Savant in Cressier haben einen gemeinsamen Verbundkatalog lanciert. So eröffnet sich für die Kunden ein zweisprachiges Angebot.

Trotz einer klaren deutschsprachigen Mehrheit und einer französischsprachigen Minderheit ist der Bezirkshauptort Murten zweisprachig. Davon zeugt etwa das zweisprachige Schild Murten/Morat am Bahnhof. In der Stadtbibliothek Murten an der Schaalgasse im Stedtli steckte die Zweisprachigkeit bislang noch in den Kinderschuhen: Die Bibliothek umfasst rund 10’000 Medien, davon sind bloss 350 in französischer Sprache. Und dies nur für Kinder und für Erwachsene, nicht aber für junge Erwachsene. Seit einiger Zeit mietet die Murtner Stadtbibliothek auch insgesamt 90 Bücher in französischer Sprache (10 für Erwachsene und 80 für Jugendliche) über den Verbund Bibliomedia und wechselt diesen Bestand dreimal im Jahr aus. So richtig zweisprachig war das Angebot aber nicht. uh

