Aus den Bedürftigen sind Helfende für die Frontgeworden

Ankunft von 58 Ukraine-Flüchtlingen in Murten am 13. März 2022.



Seebezirk | Die Region Murten–Kerzers ist nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine zu einem Zentrum für geflüchtete Personen geworden. Heute unterstützen diese die notleidende Bevölkerung an der Front.

An einem Sonntag, dem 13. März 2022, fuhr kurz vor Mittag ein Horner-Car auf den Parkplatz der Freien Evangelischen Kirche Murten. Es stiegen insgesamt 58 Personen aus, die vor dem zweieinhalb Wochen zuvor ausgebrochenen russischen Angriffskrieg in der Ukraine geflohen waren.

Die geflüchteten Personen – hauptsächlich Frauen, Kinder und Senioren – hatten nur das notwendigste Hab und Gut bei sich, verpackt in Koffern, Taschen und Kinderwagen. Auf dem Parkplatz erwarteten sie Kartonschachteln voller Hilfsgüter: Kleider, Hygieneartikel, etwas zu essen, Spielzeuge für die Kinder. Die Geflüchteten konnten sich bedienen und wurden in vielen Fällen sogleich von Gastfamilien in Empfang genommen, bei denen sie die kommende Zeit wohnen konnten. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 25. Februar 2025.