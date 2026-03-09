Zwei Neue im Gemeinderat Murten

Die FDP-Gemeinderäte (v.l.): Liliane Kramer, Andreas Aebersold, Petra Schlüchter.

Murten | Im Murtner Gemeinderat gibt es Veränderungen: Carlo Colopi und Markus Ith (beide FDP) haben die Wiederwahl nicht geschafft. Neu gewählt sind Liliane Kramer (FDP) und Peter Helfer (SVP).

Sieben Sitze gibt es im Murtner Gemeinderat, sieben Bisherige haben wieder kandidiert. Dass es aber bei den Gemeindewahlen vom Sonntag beim Status quo bleiben würde, war unwahrscheinlich: Die FDP war mit ihren vier Gemeinderatsmitgliedern übervertreten. Sie verdankte ihren vierten Sitz vor fünf Jahren der Tatsache, dass sie sich diesen im Wahlkreis der Fusionsgemeinden sicherte. Es zeichnete sich ab, dass ein FDP-Sitz zu einer anderen Partei übergehen würde, sobald es diesen garantierten Sitz nicht hätte. Zudem stellten die Freisinnigen mit der Gewerbepräsidentin Liliane Kramer auf ihrer Liste eine echte Herausforderin für die Bisherigen, sodass mindestens einem von ihnen eine Abwahl drohte. uh

