Den Wistenlach entschleunigen

Die Route du Chaumont in Vully ist einer der Problempunkte. In bewohntem Gebiet soll Tempo 30 kommen.



Nant | Die Gemeindebehörden haben zusammen mit einem Planungsbüro das Projekt einer Verkehrsberuhigung

für Mont-Vully vorgestellt. Die Vorschläge kamen bei der Bevölkerung gut an.

Die Gemeindeversammlung von Mont-Vully hatte erst einen Planungskredit über 100’000 Franken einstimmig genehmigt; nun liegt ein erstes Projekt zur Verkehrsberuhigung vor. Die Bevölkerung konnte an einem Informationsabend am Donnerstag in Nant davon Kenntnis nehmen. Gemeinderat Swen Rüegsegger sagte, das Ziel des Projekts «Verkehrsberuhigung und Einführung von Tempo 30» sei die Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Lebensqualität. «Der Verkehr und die Mobilität sind schon seit Jahren Gegenstand von Diskussionen an Gemeindeversammlungen und im Kontakt mit Gemeinde- behörden.» uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 3. März 2026.