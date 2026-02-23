Die Gemeinderatskandidaten im Quervergleich

Bald steht fest, wer für die nächste Legislatur ins Rathaus einzieht.





Murten | Am 8. März wählen die Murtnerinnen und Murtner ihre Exekutive für die nächste Legislaturperiode. Im Vorfeld beantworteten die 23 Kandidierenden Fragen zu zentralen Themen in der Gemeinde.

23 Kandidatinnen und Kandidaten: Vor dieser Auswahl stehen die Murtnerinnen und Murtner an den Wahlen vom 8. März für die kommende Legislaturperiode 2026–2031. Für den Murtenbieter haben sie drei Fragen zu unterschiedlichen Themen beantwortet. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 24. Februar 2026.