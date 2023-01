Die Heiligen Drei Könige beehrten die Eisbahn

Die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland bescherten der Eisbahn Murten einen heiteren Besuch am Dreikönigstag vergangenen Freitag. Patrizia Gurtner aus Biberen und Claudia Schmied aus Ulmiz. Nadine (l.) und Sara Gurtner aus Biberen mit Aline Schmied (Mitte) aus Ulmiz. Sandrine Sandouly aus Münchenwiler, Mara Villarejo und Olivier Schweizer aus Courgevaux. Nolan Schweizer aus Courgevaux. Dani und Loana aus Courtepin. (Hinten) Koski aus Schwarzsee, Naile, Ilia und Laura aus Murten. (Vorne) Janine und Annika aus Jeuss. Die Familie Haas aus Belfaux wartet gespannt auf die drei Könige. Eva Moreno aus Fétigny und Manon Brügger aus Aumont. Doris Boschung aus Kerzers. Lio, Damian, Sonja und Jano Baechler aus Courtaman. Andreas Hug aus Murten und Brigitte Hug aus Altavilla.



Murten | Am Dreikönigstag letzten Freitag kamen die Heiligen Drei Könige auch in Murten vorbei – genauer auf der Eisbahn Murten on Ice. Dort legten sie mit ihrem Kamel eine Pause ein und bescherten den Kindern wie Erwachsenen viel Spass und Heiterkeit. Die Kinder liefen unter anderem zusammen mit den Königen aus dem Morgenland Schlittschuh und bestaunten ihre Gewänder. Anschliessend gab es einen Königskuchen von der Bäckerei Aebersold und heissen Tee für alle, sodass am Schluss nicht nur drei Könige zu bewundern waren.

Martina Dhoueou-Lehmann