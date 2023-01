Die Helferinnen und Helfer stets im Einsatz

In der Hauptgasse von Murten konnte man mit der Arteplage «Traumland» in die wunderbare Welt der Träume eintauchen, in der alles möglich zu sein scheint. Sicherheitsdienst: Eric Luginbühl und Elmar Perroulaz aus Bern. Markus Hänni und Nevil Marthaler aus Murten. Viollca Osmanaj aus Kerzers mit Christine und Christian Pauli aus Murten. Sarah und Christophe Dupasquier aus Praz mit Sabine Messmer aus Altavilla. Regula Balmer aus Bösingen und Marie-Thérèse Bächler aus Gurmels. Luisa Jianu aus Le Landeron und Georges Gemoets aus Wallenried. Jean-Pierre Sahli aus Cressier. Dalida Matic aus Sugiez und Christophe Petter aus Bulle. Thierry Zürcher aus Bern. Eva Jakob und Silvia Moret aus Murten. Sarah Wyssen aus Wünnewil und Ernst Hirsbrunner aus Port. Felix und Dorli Neuhaus (r.) aus Plaffeien mit Jade Faivre aus Murten und Sabrina Neuhaus aus Rechthalten.



Murten | Das siebte Lichtfestival öffnete am 18. Januar seine Pforten und dauert noch bis zum 29. Januar. Letzten Samstag pilgerte eine grosse Schar von Menschen an das inzwischen berühmte Lichtfestival in Murten. Bei frostigen Temperaturen wurden die vielfältigen und fantasiereichen Arteplages bewundert. Dieser mehrtägige Anlass wäre nicht realisierbar ohne eine grosse Anzahl engagierter, freiwilliger Helfer, welche alles daran setzen, unvergessliche Momente am Murten Lichtfestival zu ermöglichen. Erwähnenswert ist, dass die Organisatoren den Energiebedarf um rund 40 Prozent gesenkt haben gegenüber den Lichtfestivals vor der Pandemie.

Martina Dhoueou-Lehmann