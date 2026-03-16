Die Linde als Brückenschlag zu 1476

Auch beim Friedhof Burg steht eine Jubiläumslinde.



Murten | Als Erinnerung an das 550-Jahr-Jubiläum der Murtenschlacht steht seit Kurzem in allen Ortsteilen eine neu gepflanzte Linde. Über das Wochenende stiessen Behörden und Bevölkerung darauf an.

Die Linde als Symbol für die Murtenschlacht vermag Brücken zu schlagen. Dies sagt Markus Ith, Murtner Gemeinderat, und als solcher auch Koordinator der Jubiläumsfeierlichkeiten zu den Burgunderkriegen von 1476 in Grandson und Murten. Einen Brückenschlag stellt die Linde zwischen heute und der Murtner Vergangenheit dar. Schliesslich soll ein Meldeläufer mit einem Lindenzweig 1476 nach Freiburg gerannt sein, um den Sieg der Eidgenossen über die Burgunder zu verkünden. Noch heute erhalten die Sieger am historischen Murtenlauf vor dem Zieleinlauf einen Lindenzweig in die Hand gedrückt. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 17. März 2026.