Die Murten Löwen erobern das Eis

Kevin Biehl will im Juni in Murten einen Eishockey-Club gründen. Der Löwe auf der Maske ist auch gleich das Wappentier.



Murten | Im kommenden Monat wird ­in Murten ein neuer Hockey-Club gegründet. Vorgesehen sind regelmässige Plauschspiele auf der mobilen Eisbahn. Auch ein Vizeweltmeister macht mit.

Salvenach-Jeuss hat einen Eishockey-Club, Cordast und Gurmels ebenso, dazu auch Bösingen und Ins. «Überall rund­herum gibt es Hockey-Clubs, nur in Murten nicht», stellt Kevin Biehl fest. Dies will der 42-jährige Murtner ändern und kündigt für Mitte Juni die Gründung eines Murtner Eishockey-Clubs an. Joël Vermin hatte in Murten mit Hockey angefangen und spielt nun in Genf, Etienne Froidevaux wuchs in Muntelier auf und gehört zum Kader des EHC Biel, Sandro Schmid stammt aus der Gemeinde Murten und ist ein Leistungsträger bei Gottéron, dazu wohnt in Murten mit Philippe Furrer gar ein Vizeweltmeister. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 13. Mai 2022.