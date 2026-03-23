Die Nationalliga B im Visier

Training der Murtner Volleyballer.





Murten | Die Männer des TV Murten Volleyball haben mit einem abschliessenden Sieg ihre 1.-Liga-Gruppe auf Rang 1 beendet. Als Lohn winken nun Aufstiegsspiele und die Aussicht auf die Nationalliga B.

Vor Beginn der Saison hatten sich die 1.-Liga-Spieler des TV Murten Volleyball und ihr Trainer zusammengesetzt und den ersten Rang in der Meisterschaft offiziell zum Saisonziel erklärt. Dies waren nicht nur leere Worte, denn das Saisonziel wurde in einer schriftlichen Erklärung festgehalten und von allen Spielern unterschrieben. Damit bezeugten sie auch ihre Bereitschaft, die dazu notwendige Präsenz in Trainings zu leisten. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 20. März 2026.