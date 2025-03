Die Quaggamuschel im Murtensee bereitet Sorgen

Die IB Murten haben den Ansaugkorb für das Seewasserwerk von Quaggamuscheln säubern lassen.



Murten | Die Quaggamuschel ist in den Juraseen angekommen. Nun haben die IB Murten den Ansaugkorb für ihr Seewasserwerk geprüft: Die Muschel ist da, aber noch moderat.

«Die Quaggamuschel vertreibt andere Arten. Sie greift aktiv in die Nahrungskette in den Gewässern ein. Das hat potenziell riesige Auswirkungen auf das Ökosystem.» Dies sagt Catherine Folly, wissenschaftliche Mitarbeiterin Sektor Oberflächengewässer beim kantonalen Amt für Umwelt. Die Juraseen seien schon seit einigen Jahren von der invasiven Muschel befallen, die ihren Weg vom Schwarzmeerraum hierhin gefunden hat. 2017 war die Muschel im Neuenburgersee sichtbar, vier Jahre später wurde sie auch im Murtensee nachgewiesen. Nun steht sie gemäss Folly vor dem Eintritt in die Saanegewässer, an deren unterem Lauf sich der Schiffenensee befindet. uh

