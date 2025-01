Murten im Zauber des Lichts

Renata Lichtsteiner, Murten, und Susanne Schwander, Kerzers Res und Ginette von Känel mit Adrian Lerf, alle Murten Ruedi Graf, Ins, mit Ida und Reinhard Bellmann, Murten Francis und Silvia Moret, Murten Alexander und Zita Schroeter, Murten, mit Thomas Helfer und Regula Hayoz, Courmoen Camille Tissot, Aloyse Moret und Stephane Moret, Murten Francis und Marie-Claire Tinguely, Murten Heidi und Heinz Kaufmann, Murten Iris Freiburghaus, Murten, und Trix Vogl, Muntelier Werner und Christine Jakob-Steffen, Murten Das Lichtfestival hinterlässt seine Fingerabrücke.





Murten| Am vergangenen Mittwoch war es wieder so weit: Mit dem Empfang der geladenen Gäste im Rathaus fiel der Startschuss für die 9. Ausgabe des zehntägigen Lichtfestivals von Murten. Nach der Begrüssung durch die Festivalleitung und die Stadtpräsidentin begaben sich die Geladenen für die Hauptshow vor das Berntor und anschliessend in die Deutsche Kirche, wo sie die diesjährige Licht- und Musikshow live geniessen konnten. Mit einem Apéro riche in der Primarschule wurde der offizielle Teil abgeschlossen, und die Gäste konnten danach die verschiedenen Arteplages auf eigene Faust entdecken.

Willi Piller