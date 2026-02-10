Freie Bahn für zwei Seebezirkler Amtsträger im Wahlherbst

Noch keine Herausforderer in Sicht: Oberamtmann Christoph Wieland (FDP).

Für Olivier Curty würde eine Wiederwahl seine dritte Legislatur bedeuten.



Kanton | Staatsrat Olivier Curty (Mitte) und Oberamtmann Christoph Wieland (FDP) werden kaum bedrängt.

Den ersten Schritt machte die Schweizerische Volkspartei (SVP) vorletzte Woche: Ihr kantonaler Zentralvorstand nominierte den amtierenden SVP-Staatsrat Philippe Demierre als einzigen Kandidaten aus ihren Reihen für die kommenden Wahlen in die Kantonsregierung am 8. November. Auch wenn Demierre bei der Versammlung des Zentralvorstands die Kritik einstecken musste, er vertrete die SVP-Werte im Staatsrat zu wenig vehement, so dürfte die Nomination durch die kantonale Delegiertenversammlung Formsache sein. uh

