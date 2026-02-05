Die TPF dürfen abreissen, aber die Gemeinde muss zuwarten

Der Abriss des Bahnhofgebäudes Sugiez wurde durch den Gang vors Bundesgericht bisher um vier Jahre verzögert.



Sugiez | Das Bundesgericht hat den Rekurs von Pro Fribourg und Heimatschutz Schweiz abgewiesen und erlaubt so den Abriss des Bahnhofgebäudes Sugiez. Noch aber sind weitere Arbeiten blockiert.

Gut vier Jahre haben sich Pro Fribourg sowie der Schweizer Heimatschutz dagegen gewehrt, nun aber ist klar: Das Bahnhofgebäude in Sugiez darf abgerissen werden. Dies geht aus einem Urteil des Bundesgerichts vom 13. Januar hervor.

Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF haben zwischen 2021 und 2023 die Bahninfrastruktur in Sugiez modernisiert und an die geltende Gesetzgebung angepasst. Dazu wurden Gleise und Fahrleitungen erneuert, die Perrons verlängert und auch eine Unterführung gebaut, damit Fahrgäste nicht mehr über Gleise laufen müssen. uh

