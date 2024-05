Drei Meisterschützen, aber nur ein Schützenkönig

Der Schützenkönig 2024: Jürg Etter aus Wallenried.



So schwierig war es noch nie, das Feldschiessen des Seebezirks zu gewinnen. Gleich drei Schützen erzielten das Maximum von 72 Punkten. Jürg Etter (Wallenried) setzte sich im Ausstich durch.

Seebezirk | In der allerersten Serie am Samstag war Jürg Etter im Schiessstand des gemeinsam von den Gesellschaften Ulmiz sowie Gempenach-Büchslen organisierten Feldschiessens See angetreten, und er erzielte mit 72 Punkten gleich die Maximalpunktzahl. In der ersten Serie zu schiessen, sei keine besondere Strategie gewesen, so Etter. Vielmehr gehört er zum Zeigerteam des Feldschiessens, und er ging nach absolviertem Programm sofort nach hinten in den Scheibenstand. uh

