Eigentümer planen mit 18 Metern Höhe

Auf dem Gebiet der alten Saatzucht in Meyriez soll ein Wohnquartier mit Gewerbe entstehen.



Meyriez | An einem Informationsabend haben die Eigentümer rund um die Familie Bulliard in einem Richtprojekt vorgestellt, was sie auf dem Gelände der ehemaligen Saatzucht in Meyriez bauen wollen. Obwohl das eingereichte Baureglement derzeit eine Maximalhöhe von 15 Metern vorsieht, ist ein Gebäude mit 18 Metern geplant.

Es ist eines der grossen Entwicklungsprojekte auf dem Gebiet der Gemeinde Meyriez: Wenn die Überbauung auf dem Gebiet der ehemaligen Saatzucht kommt, dann wird die Bevölkerungszahl der Gemeinde am See um rund einen Fünftel auf 700 anwachsen. Zudem ist die Lage hervorragend: 300 Meter vom Bahnhof Murten, nahe dem Dorfzentrum von Meyriez und der Altstadt Murten sowie unweit vom Seeufer. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 26. Mai 2023.