Ein Fastnachtsauftakt ohne Publikum

Mitglieder des Vorstands der Fastnachtgesellschaft Murten: (v. l.) Daniel Neuenschwander, Projekt 11. November 2020, Stefan Büschi, Präsident, Priska Baeriswyl, Finanzen



Murten | Am 11. November feiern die Murtner Närrinnen und Narren den Auftakt zur Fastnacht. Doch findet der Anlass ohne Publikum statt. Ob die Murtner Fastnacht 2021 wegen der Corona-Pandemie stattfinden kann, ist fraglich.

«Das Motto heisst ‹improvisieren›», sagte Präsident Stefan Büschi mehrmals an der 71. Generalversammlung der Fastnachtgesellschaft Murten (FGM). Vieles ist noch ungewiss wegen der Corona-Pandemie, meinte er. Doch die Anwesenden nahmen den Antrag des Vorstandes für die Durchführung des Fastnachtsauftaktes am 11. November einstimmig an. Vorstandsmitglied

Daniel Neuenschwander präsentierte das Schutz- und Sicherheitskonzept dazu, welches von der Gemeinde Murten genehmigt wurde. So sollen beim Längmattschulhaus zwei Sektoren für je maximal 300 Personen eingezont werden für die teilnehmenden Guggenmusiken und ein dritter für die Bühne. Es gibt in der FGM etwa 400 aktive Fastnächtlerinnen und Fastnächtler. Die FGM rechnet mit rund 300 Personen, die insgesamt am Anlass teilnehmen werden. tb

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 6. Oktober 2020.