Ein gelungenes Westschweizer Jodlerfest



Bösingen | Am Wochenende trafen sich Liebhaber der Folklore am Westschweizer Jodlerfest in Bösingen. Die Bedingungen waren wetter- wie auch stimmungsmässig perfekt. An den drei Tagen lag die Besucheranzahl laut Co-Präsidentin Christine Bulliard bei bis zu 25 000. Um einen guten Platz zum zu Hören und Sehen der Jodel-, Alphorn- oder Fahnenschwinger-Auftritte zu bekommen, musste man früh genug vor Ort sein. Die vielen verschiedenen Trachten und das dazugehörige Brauchtum waren eindrücklich. Am Festumzug von Sonntagnachmittag haben auch Formationen aus dem Seebezirk teilgenommen – der Jodlerklub Echo vom Bodemünzi zum Beispiel mit einem gelungenen Sujet zum Slow-up.

Helga Blickenstorfer