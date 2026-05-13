Ein Kostenstreit blockiert den Gemeindeverband See

An der Gemeindeversammlung von Greng fiel die Statutenänderung des Gemeindeverbands See/Lac durch.



Meyriez/Greng | Der Gemeindeverband See/Lac will effizienter arbeiten und künftig auch die Tourismusförderung übernehmen. Greng und Meyriez haben die dafür nötige Statutenänderung nun aber abgelehnt.

Eine angepasste Organisation, zusätzliche Aufgaben wie die Tourismusförderung und mehr Mitspracherecht für kleinere Gemeinden: Das alles hätten die neuen Statuten des Gemeindeverbands See/Lac bewirken sollen. Zunächst schien die Annahme ebendieser Statuten in den Gemeinden reine Formsache. Cressier, Kerzers, Kleinbösingen, Misery-Courtion, Mont-Vully und Ried bei Kerzers haben die Vorlage bereits angenommen. Doch sprachen sich nun die beiden Gemeinden Meyriez und Greng an ihren Gemeindeversammlungen vom Montagabend dagegen aus. sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 15. Mai 2026.