Zwei Apotheken spannen zusammen

Die Apotheke Golliez schliesst sich der Berntor-Apotheke an. (v.l.) Mireille Lenz (Verwalterin Golliez), Sylva Peter (bisherige Inhaberin Golliez), Sarah Schneeberger ( Inhaberin Berntor und neu auch Golliez).



Murten | Für die Kundschaft soll sich nichts ändern, aber im Hintergrund findet ein grosser Schritt statt:

Die beiden historischen Murtner Apotheken Berntor und Golliez werden zu einer gemeinsamen Firma. Auslöser ist die Pensionierung der Golliez–Inhaberin Sylva Peter, die mit diesem Schritt die Unabhängigkeit beider Apotheken gewährleistet.

Nur in einem Punkt sind sich Sylva Peter und Sarah Schneeberger nicht ganz einig. Wie Sylva Peter anhand von Zeitungs-inseraten aufzeigt, hat die Apotheke -Golliez als erste 1874 mit dem Verkauf von Sirup aus Nussschalen begonnen. Sarah Schneeberger entgegnet: «Wir haben eigentlich gedacht, die Berntor-Apotheke sei die älteste in Murten. Aber wir haben keine Beweisstücke dafür.» Ansonsten aber sind sich die beiden Inhaberinnen einig: Die Zukunft der Berntor-Apotheker und der Apotheke Golliez liegt in einem gemeinsamen Weg. Sylva Peter ist unterdessen 33 Jahre in der Apotheke Golliez tätig, 31 davon als Inhaberin, und sie hat sich hinsichtlich ihrer bevorstehenden Pensionierung überlegt, wie es mit Golliez weitergehen soll. «Ich dachte gleich von Anfang an an die Berntor-Apotheke, auch weil ich wusste, dass diese relativ kleine Räumlichkeiten hat.»

