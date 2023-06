Buntes Treiben hinter den Kulissen

Konnten den Umzug kaum erwarten: Leha, Anna und Klara aus Merlach. Yoan und Corina Kaltenrieder mit Alycia aus Donatyre, Manuela und David Gutknecht aus Merlach, Philipp und Noémie Eugster mit Anaïs und Yves sowie dem Grossvater Willy Herren aus Murten. Dario Baeriswyl, Pia und ihre Mutter Antoinette Stettler aus Galmiz wollten sich die «Soli» nicht entgehen lassen. Chantal Reinhard aus Nant, Prisca und Tabitha Stoller aus Murten. Ruth Bachmann aus Kerzers, der zwinkernde Beat Wanner und Moana Lanfranconi aus Gurmels. Melanie Furrer aus Murten, Edith Etter aus Gurmels und Stefanie Furrer aus Murten. Ursula Windlin aus Salvenach, Malie und Myriam Hediger aus Courgevaux, Tabea, Sascha und Xenia Hediger aus Münchenwiler. Christine Pedroli und Isabelle Noyer aus Sugiez und Maite Nagel aus Chaumont. Waren schon frühmorgens bereit für die «Soli»: Reymond und Nadine Morand aus Courlevon. Das Ehepaar Catherine und Rudolf Buser aus Greng. Feriengäste aus Zürich: Pascal, Joah, Leandra und Baby Milena Rüdisühli.



Murten | Am vergangenen Donnerstag, dem 22. Juni, fand wieder der berühmte, traditionelle und wichtigste Tag des Jahres für die Murtnerinnen und Murtner bei heissen Temperaturen statt – die Solennität 2023. Ein langer Umzug zog durch die Gassen der Murtner Altstadt. Doch was braucht es für wohlüberlegte Vorbereitungen, um am Schluss des Umzugs alle an die richtigen Orte zu führen! Die Kadetten versammelten und formierten sich stramm vor dem Schulhaus, um danach abtreten zu können, einige Kinder in Weiss begaben sich auf das Kanonenmätteli, um einen einstudierten Tanz aufzuführen, andere wiederum marschierten zurück in ihre Schulzimmer – ein emsiges und faszinierendes Treiben rund um das gelbe Schulhaus.

Martina Dhoueou-Lehmann