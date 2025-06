Ein Wallenrieder übertraf alle

Der Schützenkönig 300 Meter von Cournillens, Daniel Fuhrer (Wallenried).



Cournillens | Eine erfreuliche Beteiligung und ein hohes Niveau bei den erzielten Resultaten: So lautete die Bilanz des Feldschiessens 2025 in Cournillens. Schützenkönig wurde Daniel Fuhrer aus Wallenried.

Wenn in der Vergangenheit ein Seebezirkler Feldschiessen am Rand des Bezirks stattfand, dann war die zahlenmässige Beteiligung meist etwas unterdurchschnittlich. Insofern hätte man auch für das Feldschiessen 2025 in Cournillens im französischsprachigen Haut-Lac einen Rückgang gegenüber den letzten Austragungen befürchten können. uh

