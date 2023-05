Eine Ausstellung auf Augenhöhe



Mit einem Apéro wurde die Wanderausstellung von Applico am Freitag eröffnet: Sabine Felder Michaud (2. v.r.) begrüsste die Gäste.



Murten | Die Stiftung Applico nimmt ihr 20-Jahr-Jubiläum zum Anlass, psychische Gesundheit in der Öffentlichkeit zu thematisieren und psychische Erschütterung zu enttabuisieren. Unter anderem mit einer Wanderausstellung, die derzeit an der Schiffslände in Murten zu sehen ist.

«Applico feiert. Das nehmen wir zum Anlass, um unter die Leute und mitten ins Zentrum zu gehen», erklärte Sabine Felder Michaud vergangenen Freitag beim Hafen in Murten. Dazu habe die Stiftung auch eine Ausstellung konzipiert, die Lebensgeschichten und Träume von Menschen mit und ohne psychische Beeinträchtigung offenbare, so die Co-Geschäftsleiterin von Applico. mkc

