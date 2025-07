Da waren’s nur noch drei …

Möglicher Standort für das Schlachtpanorama: westlich des katholischen Pfarrhauses.



Murten | Die Standortsuche für das Panorama der Schlacht von Murten ist einen Schritt weiter: Der Gemeinderat schlägt 3 von 13 Standorten zur vertieften Prüfung vor; Favorit ist der Stadtgraben.

Als «wichtigen Meilenstein in der Standortsuche» bezeichnet die Stiftung für das Panorama der Schlacht bei Murten kürzlich in einer Mitteilung die Bestimmung dreier möglicher Orte in der Nähe des Zentrums zur vertieften Prüfung. «Wichtige Grundsatzentscheide wurden getroffen. Sie ermöglichen es nun, den Fokus auf wichtige und gemeinderelevante Standorte zu legen», heisst es im Communiqué. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 25. Juli 2025.