Audrey Werros wertvollster Titel

Audrey Werro aus Courtepin ist die schnellste Europäerin unter 23 Jahren über 800 Meter.



Leichtathletik | Sie war als grosse Favoritin gestartet, und doch kann der Sieg von Audrey Werro bei den U23-Europameisterschaften über 800 Meter nicht hoch genug eingestuft werden.

Audrey Werro war als Athletin mit der besten Saisonzeit angetreten. Und sie hatte schon am Donnerstag in der Vorlaufserie die beste Zeit aller Konkurrentinnen erreicht. Dennoch war es eindrücklich, wie souverän die Leichtathletin aus Courtepin am Samstagabend im norwegischen Bergen 800-Meter-Europameisterin in der Altersklasse U23 geworden ist. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 22. Juli 2025.