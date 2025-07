Dokfilm bricht doppeltes Tabu

Bei der 53. Vorstellung schaute sich Regisseur Simon Baumann seinen Film nicht mehr ganz an.



Murten | Regisseur Simon Baumann hat seine Eltern vor die Kamera gebeten – und spricht mit ihnen über Besitz, Herkunft und den Tod. Am Montag lief sein Film am Open-Air-Kino Murten.

Erben und Tod, zwei grosse Tabuthemen, die am Familientisch nur ungern angeschnitten werden. Genau das aber tut der Regisseur Simon Baumann in seinem Dokumentarfilm «Wir Erben», der am Montagabend im Open-Air-Kino in Murten lief. Obwohl es bereits die 53. Filmvorführung des Werks ist, bleibt die Vorstellung für Baumann etwas Besonderes: «Es ist das erste Mal, dass der Film an einem Open-Air-Kino gezeigt wird.» sea

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 18. Juli 2025.