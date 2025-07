Eine Urkunde markiert das 800-jährige Jubiläum

Der Gasthof zum Sternen in Fräschels musste wegen Bränden mehrmals neu gebaut werden.



Fräschels | In einer Urkunde aus dem Jahr 1225 ist erstmals die Rede von Frescin. Eine Gemeinde im Seebezirk feiert deshalb im September ihr Jubiläum. Dazwischen musste das Dorf wegen Bränden mehrmals neu aufgebaut werden.

Wir schreiben das Jahr 1225. In England wird die endgültige Fassung der Magna Charta bestätigt. Das wichtigste Grundgesetz Englands war ein Meilenstein für die Rechtsstaatlichkeit und Vorbild für spätere Verfassungen. In Spanien spitzt sich die Reconquista zu. 1236 wird Spanien Cordoba erobern. Das Gebiet, das wir heute als Schweiz kennen und damals Teil des Heiligen Römischen Reichs war, bestand aus einem Flickenteppich von unterschiedlichen Herrschaftsgebieten. Nach dem Aussterben des Geschlechts der Zähringer 1218 herrscht ein Machtvakuum, welches Adelsfamilien wie die Savoyer und die Habsburger zu füllen versuchen. Interessanter als wegen des Geschehens in der restlichen Schweiz und in Europa ist das erwähnte Jahr 1225 für eine kleine Gemeinde im Seebezirk wegen einer Urkunde, die heute im Staatsarchiv Bern abgelegt ist. oba

