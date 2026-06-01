Erfolgreiche Titelverteidigung am Feldschiessen des Seebezirks

Das Feldschiessen des Seebezirks in Sugiez war ein voller Erfolg.



Sugiez | Bei nicht einfachen Schiessbedingungen ist Daniel Fuhrer aus Wallenried Schützenkönig des Seebezirkler Feldschiessens in Sugiez geworden. Er wiederholte den Sieg aus dem Vorjahr.

Der Schützenkönig von 2025, Daniel Fuhrer, liess sich von seinem Vorjahressieg nicht unter Druck setzen. Bei den 300-Meter-Schützen gelang dem Schützen von der Gesellschaft Wallenried mit 71 Punkten die erfolgreiche Titelverteidigung. «Druck hilft sowieso nicht», sagte er nach seinem Erfolg. Er habe Schuss für Schuss und auf seine Routine vertraut. Die Verteidigung des Titels ist auch deshalb bemerkenswert, weil die äusseren Bedingungen es in sich hatten. Sonne und Gegenlicht erschwerten das Schiessen erheblich. «Die Top-Schützen kamen damit klar, für das breite Feld war es schwieriger», erklärte Schützenbund-Präsident Jean-Marc Sciboz. uh/cis

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 2. Juni 2026.