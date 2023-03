Fröhliche und ausgelassene Tanznacht Ü40

DJ Chris Joyce legte an der Tanznacht Ü40 alte und neue Disco-Hits im Eventlokal LF22 auf – ein breitgefächertes Repertoire, das die Gäste zum Tanzen animierte. Marianne Brechbühl aus Münsingen, Céline Fankhauser aus Murten, Claudia Meyer aus Bern und Kurt Balli aus Schwarzenburg. Marlis Rothacher aus Laupen, Bruno und Brigitte Hurni aus Rosshäusern. Marie-Louise Riedo aus Ueberstorf. Liessen sich die Tanznacht nicht entgehen: Bri Jensen, Claudia Cirmena, Doris Hill und Karolina Durakova, alle aus Bern. Patrick und Monique Fleischhacker aus Foug. Sherine Barth aus Tafers und Nadia Meyer aus St. Antoni. Manuela Käslin, Mühleberg; Claudia Auderset, Schmitten; Daniela Affolter, Neuenegg. Sabine Iselin, Muntelier; Cornelia Hostettler, Estavayer-le-Lac. Ines Baltissen, Aarberg; Helene Oppliger, Büren a. Aare. Liessen sich von der Musik verzaubern: Brigitte und Ralph Natter aus Walenbuch. An ihnen kam niemand vorbei: Stephanie Rindlisbacher aus Büren a. Aare, Adrian Frieden aus Murten und Manuela Kocher aus Lüterkofen.



Murten | Viele strömten letzten Samstag an die einzigartige Tanznacht Ü40 in das neue, stilvolle Eventlokal LF22. Wobei so neu das Lokal gar nicht mehr ist– existiert es doch seit gut einem Jahr. Der altbekannte DJ Chris Joyce heizte dem Publikum mächtig ein und sorgte für eine fröhliche und ausgelassene Disco-Stimmung. Auch der eine oder andere Musikwunsch wurde erfüllt. Musik ertönte von Alt bis Neu – was immer das Herz begehrte. Das Tanzbein wurde ausgiebig geschwungen. Es wurde geplaudert, getrunken und über die alten Zeiten geschwärmt. Ein Sehen und Gesehenwerden.

Martina Dhoueou-Lehmann