Es wurde fleissig geflickt im Repair Café

Zusammen mit den ehrenamtlichen Reparaturexpertinnen und -experten werden die defekten Gegenstände und Geräte im Nouvo Murten beim Repair Café repariert. Havi Burla aus Courtaman. Dora Wieland aus Salvenach. Sweva Coulet aus Courgevaux. Gertrud Sahli aus Kerzers. Christian Etzenberger aus Schwarzenburg. Yvonne Meyer aus Ulmiz und Nicole Santschi aus Murten. Fabrice Zimmermann aus Wohlen. Dalida Matic aus Sugiez. Riccardo Aebi aus Erlach. Edith Neuhaus-Peter aus Praz. Stephanie Nebel und Thomas Brülhart aus Düdingen.



Murten | Letzten Samstag fand im Nouvo Murten, dem alten Feuerwehrlokal, das Repair Café unter dem Motto «Reparieren statt wegwerfen» statt. Es wurde geflickt, geschraubt und genäht, und die Lieblingsobjekte konnten so gerettet werden. Repair Cafés sind Treffen, die überall in der Schweiz angeboten werden und zu denen defekte Geräte und Gegenstände gebracht werden können. Vor Ort werden die Reparaturen kostenlos und mit der Hilfe der ehrenamtlichen Expertinnen und Experten ausgeführt. Somit wird ein wichtiger Beitrag zur Abfallreduktion geleistet und ein verantwortungsvoller Umgang mit den vorhandenen Ressourcen gefördert. Das nächste Repair Café findet am Samstag, 18. März, statt.

Martina Dhoueou-Lehmann