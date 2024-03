Fastnachtsumzug auf Irrfahrt

Während der Fastnachtsumzug 2024 mit Verspätung doch noch wie gewohnt die Rathausgasse hinunter verläuft, warten im Hintergrund die Ringmurechutze auf ihrem fehlgeleiteten Wagen.



Murten | Volle Zuschauerreihen, bunte Sujets und gute Laune prägten den Murtner Fastnachtsumzug 2024. Zu reden gab aber vor allem ein noch nie da gewesener Lapsus.

«Shit happens!», dieses Motto prangte hinten am Piraten-Umzugswagen der Stedtlirumpler. Als hätten sie es geahnt: Die Stedtlirumpler waren nämlich das letzte jener sechs Sujets, die am Sonntag auf eine falsche Umzugsroute der Murtner Fastnacht geschickt wurden. Entsprechend mussten sie am Rand der Rathausgasse warten, bis alle anderen Gruppen und Cliquen vorbeigezogen waren. Erst dann konnten sie mit ihrem Wagen wie zuvor auch die Ringmurechutze mit dem Sujet «Kräsch im Basisloch» eine Spitzkehre machen und den Umzug doch noch ordnungsgemäss beenden. uh

