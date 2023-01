Feuerwehr schaltet neue Alarmierung auf

Bataillonskommandant Gottlieb Heid erklärt die neue Alarmierungsstruktur der Feuerwehr See.



Murten | Granges-Paccot | Die neue Feuerwehr See ist am 31. Dezember mit dem Umschalten auf eine neue Alarmierungsstruktur operativ gestartet. Zu diesem Schritt war vor allem eine Aktualisierung der Datensätze der Feuerwehrleute für die fünf Ausrückperimeter notwendig.

Wenn die neue Feuerwehr See als eines von fünf Bataillonen im Kanton Freiburg nun ihren Betrieb aufnimmt, so liegt dahinter eine grosse Vorbereitungsarbeit, auch was die Alarmierung angeht. Diese wurde schon am 12. Dezember operativ und kurz darauf mit einem Probealarm getestet, lief aber bis Ende Jahr noch im Hintergrund zur bisherigen Alarmierung mit. Seit der definitiven Umschaltung am Nachmittag des 31. Dezember bleibt die bisherige Alarmierung noch als Ersatzsystem verfügbar. uh

