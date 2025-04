«Fishing Day» am Hafen in Murten

Vorstand Fischerverein Jig-Zone: Philippe de Buman, Düdingen, Christian Mauron, Murten, Alex Rickenmann, Röthenbach im Emmental, Jérémie Carrel, Arconciel. Jonas Urwyler bietet plastik- und bleifreie Kunstköder an. Pascal Jungo, Bremgarten b. Bern, mit Mario Jungo, Bösingen. Das Kitchenteam: Michael Jung, Pascal Gauch und René Neuhaus. Sven Eisenmann, Schmitten, Janick Bärtschi, Bätterkinden, Thomas Gruber, Schwarzsee, Philippe Bringolf, Lengnau BE. Die beiden Brüder aus Biel: Stefan und Adrian Tüscher. Eli und Philippe de Buman, Düdingen. Luc Wüthrich und Noëlle Dommann mit Ivy aus Marin. Ferdinand Däpp aus Steffisburg. Ronny Camenisch, Rhäzüns GR.



Murten | Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Fischervereins Jig-Zone fand am Samstag auf der 1.-Augustwiese am Hafen Murten der «Fishing Day» statt. Er wurde mit führenden Köpfen der Fischereiszene aus der ganzen Schweiz durchgeführt. Von 10 bis 17 Uhr erwarteten die Besuchenden nebst einer kleinen Festwirtschaft auch spannende Workshops direkt am Wasser und Stände mit vielen Neuheiten rund um die Fischerei.

Sandra Schüpbach