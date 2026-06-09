Erste «Bio-Days» begeistern das Seeland

Die Brüder Caio und Lino Gennari aus Kerzers. Stefan Aeschlimann aus Ammerzwil mit Severin Allegrini, Ins. Stefan Bednarek, Konolfingen, Janine Messerli, Belpberg. Organisationskomitee Murten Tourismus: Ulla Nidegger und Célia Roulin. Jade Lauret mit Thibault und Kassandra Roth aus Sonvilier. Lukas Lauber, Courgevaux, und Mauro Leuenberger, Meyriez. Live Musik mit Silvio Fantauzzi. Kurt und Romy Niklaus, Müntschemier, Monika und Rico Jaquillard, Studen. Die gutgelaunten Oldtimer Traktore-Buebe Campolino Schiffenen. Ein grosser Anziehungspunkt war der zentrale «Bio Food Court» bei der Firma Bioleguma.



Ried b. Kerzers | Wo sonst Traktoren die Felder bewirtschaften, herrschte am Samstag und Sonntag ein buntes Treiben. Das neu lancierte Konzept der «Bio-Days» – koordiniert von Murten Tourismus – traf den Nerv der Zeit. Anstatt das Programm in einen einzigen Sonntag zu drängen, bot das gesamte Wochenende Platz für vertiefte Einblicke in die biologische Landwirtschaft, regionale Kulinarik und geselliges Beisammensein. Lokale Gastronomen und Aussteller servierten eine breite Palette an Gerichten, die konsequent aus biologischen und regionalen Zutaten zubereitet wurden.

Sandra Schüpbach