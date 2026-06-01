Fitness im Park

Eines der Geräte setzt das Thema «Begegnungs- und Bewegungspark» direkt um und lädt zum gemeinsamen Bewegen ein. Kurt Gugger, Muntelier, und Marc Lehmann, Murten. Renata Lichtsteiner, Projektleiterin SEM, mit Ehemann Alois und den Grosskindern Aida und Aura, alle Murten. Andri Kober, Murten, Bastien Humbert-Droz, Muntelier, und Martin Graf, Ins. Ruth Blatter neben Fredi Meier, beide Muntelier. Julia Senti und Katharina Thalmann-Bolz, beide Murten. Astrid Ballaman, Salvenach, Ottilia Hämmerli und Monique Trimaglio, beide Murten. Katharina Schmied mit Josette Gugler, beide Murten. Die beiden Instruktoren: Marian Lempen Bärtsch und Roland Bärtsch, Bern. Madeleine und Hans Zürcher, Murten.



Murten | Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens hat der Verein Standortentwicklung Murten den Begegnungs- und Bewegungspark im Beaulieu in Murten erweitert. So stehen nun zehn neue Geräte zur Verfügung, die die Bewegung an der frischen Luft fördern. Vergangenen Samstag fand die feierliche Übergabe an die Bevölkerung statt. Nach den offiziellen Ansprachen konnten die Sponsoren und Interessierte die Geräte unter fachkundiger Anleitung von zwei Instruktoren ausprobieren. Die Outdoor-Fitnessgeräte stehen Jung und Alt das ganze Jahr über zur Verfügung.

Willi Piller