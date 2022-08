Flanieren und staunen an der Brocante

Die Deutsche Kirchgasse und die Schulgasse wurden belebt durch die Brocante – ganz links im Bild die Mini-Webstühle für Kinder und Jugendliche. Yvonne Utiger, Murten; Severine Luder, Courgevaux. Christian und Hanna, Murten. Adrian und Sandra Nydegger, Courgevaux. Markus Meyer und Karin Mumenthaler, Schiffenen. Anita Messerli und Silvia Marti, Murten. Madeleine und Ernesto Baer, Murten. Noemi Gammenthaler, Altavilla; Karolina Mitrovic, Murten. Rolf und Regina Reinhard, Murten. Ruth Stämpfli, Murten. Astrid und Stefan Wilke, Murten. Dominique und Silvio Viotti, Vallorbe. Hubertus Glanz, Dietenheim (D); Guido Hauser, Susanne Dousse, Eliane Zimmermann, Bern.



Murten | Am vergangenen Samstag fand die Kunsthandwerk-Brocante in Murten ein weiteres Mal grossen Anklang bei den Besucherinnen und Besuchern. Bereits am Vormittag flanierten viele Menschen bei angenehmen Temperaturen durch die Gassen und bestaunten das vielfältige Angebot. Haushaltsartikel, alte Stühle, vergoldete Spiegel, Kunstbilder, selbst gemachter Schmuck, Raritäten und Trouvaillen aus längst vergessener Zeit und noch viel mehr wurde den Staunenden angeboten. Sogar Mini-Webstühle zum Schnuppern für Kinder und Jugendliche waren ganz neu an einem Stand zu finden. Die zufriedene, lebendige und spannende Stimmung lud zum Verweilen ein.

Martina Dhoueou-Lehmann