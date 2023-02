«Fleur de Morat» droht zu verwelken

Ein Gutachten stellt sich gegen das Bauvorhaben «Fleur de Morat».



Murten | Die Überbauung «Fleur de Morat» unterhalb der Meylandstrasse droht zu scheitern. Ein Gutachten des Bundes verlangt mit Blick auf das Ortsbild den Verzicht auf sämtliche Bautätigkeit auf der Parzelle. Den definitiven Entscheid wird der Kanton fällen. Der Murtner Gemeinderat will sich mit allen Mitteln gegen die drohende Auszonung wehren.

Mit «grosszügigen und lichtdurchfluteten 2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen» wirbt die Bauherrin Halter AG für ihr 75-Millionen-Projekt «Fleur de Morat»: 93 Wohneinheiten in neun Mehrfamilienhäusern mit 100 unterirdischen Parkplätze an bester Lage in Murten. Eine Überbauung von 13‘000 Quadratmetern an der Prehlstrasse zwischen Eisenbahnlinie und Altstadt. uh

