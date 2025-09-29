Cinéma im KiB Murten

Marcel Cuttat, Murten, und Sarah Brigger, Gurmels. Nadia und Toni Mischler, Kerzers. Peter Schmutz, Muntelier, mit Verena Steck, Bern. Matthias Scheurer mit Eline, beide Murten, Hans Trachsel, Jeuss, und René Brügger, Ulmiz. Susi Carrara, Murten, Michel Johner, Muntelier, und Véronique Muller, Murten. Ursula Hänni, Kerzer, mit Marianne Liechti, Murten. Wanda von Steiger und Dario Baeriswyl, beide Galmiz. Matthias Bachmann, Freiburg, mit Marie-Theres Nieuwesteeg, Muntelier. Mario und Mirco Valentino, beide Galmiz. Michelle Bart, Murten, mit Serge Bart und Joke Ritte, beide Burgdorf. Der Chor Muntelier «in action».



Murten | Der Chor Muntelier präsentierte am letzten Wochenende im „KiB – Kultur im Beaulieu“ an drei Abenden sein Konzert zum Thema „Cinéma“. Eine farbige Palette von speziell für Chor arrangierten Stücken, von Action-Film zu Filmkomödie, Musical, Zeichentrickfilm, Thriller und Romanze, bot manchen musikalischen Leckerbissen. Die Sängerinnen und Sänger, unter der Leitung von Matthias Bachmann, und die Begleitband mit Mélanie El-Khoury, Klavier, Lukas Kaufmann, Schlagzeug, und Marius Vancea, Kontrabass, überraschten durch viel Freude, Humor und Enthusiasmus das zahlreich erschienene Publikum.

Willi Piller