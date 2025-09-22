Freibad Murten läutet das Saisonende ein

Einige schwimmen in einem der Aussenbecken oder im See und andere drinnen in der Halle, wo oft auch Kurse angeboten werden. Aus Ins: Melanie Kappeler mit Alena. Kasse: Eliane Zollet, aus Murten. Michael Ruch, Zofingen, mit Joémy und Janylo. Ursula «wohnt in der Badi» und Andrea Wegmüller, Alterswil. Janine von Känel, Courgevaux. Katharina Hans, Jeuss, verbringt hier viel Zeit mit Kolleginnen. Stammgäste aus Murten: Fritz und Rita Herren sind soeben eingetroffen. Christine Bartsch geniesst die Natur. Bademeister Marc Gnägi, Sugiez, mit Wasseraufsicht Fiona Käser, Courgevaux.



Murten | Am letzten Tag vor Saisonende waren im Hallen-, Schwimm- und Strandbad der Region Murten rundum zufriedene, aufgestellte Menschen anzutreffen. Die Stammgäste sprachen viel Lob über das sehr freundliche Badipersonal aus. Alles sei hier tipptopp und man geniesse nicht nur die Köstlichkeiten im Restaurant und die 50-m-Schwimmbahnen, sondern auch die Ruhe des Sees und die ausgesprochen schöne Natur, die man einfach so auf sich wirken lassen könne. Zudem sei es ein Ort, wo man sich ungezwungen mit anderen austauschen könne. Aber nun werden vorerst die Kabinen bis zur nächsten Badesaison geräumt.

Sandra Schüpbach