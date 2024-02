Freiburg-Gottéron-Autogrammstunde

Die drei Spieler von Freiburg-Gottéron signieren in der Buvette «Murten on Ice » nebst Autogrammkarten auch mit viel Fleiss die von den Fans mitgebrachten Artikel. Ruhe vor dem Ansturm für die gut gelaunten Eishockeyspieler von Freiburg-Gottéron Raphael Diaz, Maximilian Streule, beide Verteidiger, und Goalie Reto Berra. Gabriella Büschi aus Courgevaux mit Corina Dolder aus Murten und Pascal Gutknecht aus Ried. Die Gottéron-Fans aus Gurmels: Leana, Leon, Yanis und Giuliano. Die beiden Freunde Fabio und Luca geniessen das tolle Wetter auf dem Eis. Nathalie Schnydrig und Marianne Gutknecht aus Murten. Hedy und Roland Henzi aus Muntelier genossen die Sonne. Haydan und Léa liessen Schals, Fahne und Trikot signieren. Lea, Gian und Jael freuten sich aufs Schlittschuhlaufen. Nora Louisa ist happy mit ihren beiden Autogrammkarten. Wer wollte, durfte mit aufs Gruppenbild auf dem Eisfeld.



Murten | Im Rahmen von «Murten On Ice» signierten vergangenen Mittwochnachmittag drei Spieler von Freiburg-Gottéron ihre heissbegehrten Autogrammkarten. So trafen sich etliche Hockeybegeisterte zwischen 14 und 15 Uhr bei der mobilen Eisbahn in Murten, um ein Autogramm von Goalie Reto Berra (Nr. 20) oder den beiden Verteidigern Raphael Diaz (Nr. 16) und Maximilian Streule (Nr. 77) zu ergattern. Auch das Wetter spielte mit, denn es präsentierte sich nochmals mit frühlingshaften Temperaturen und vielen Sonnenstrahlen.

Sandra Schüpbach