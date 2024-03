Stadtschreiber Bruno Bandi tritt zurück

Murten | Bruno Bandi tritt per 31. August nach neun Jahren als Murtner Stadtschreiber von seinem Amt zurück. Er macht private Gründe und den Wunsch nach einer neuen beruflichen Herausforderung für diesen Schritt geltend.

Die Ankündigung kommt für Aussenstehende überraschend, und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Murtner Stadtverwaltung haben erst am Dienstag davon erfahren, dass Bruno Bandi per Ende August sein Amt als Murtner Stadtschreiber niederlegt. Der Gemeinderat hat den Rücktritt am Mittwoch in einem Communiqué mitgeteilt. uh

