Gelingt es, das Geheimnis zu lüften?

Wale Stettler aus Sugiez: «Berner King of Rock ’n’ Roll».



Sugiez | Die Berner Musikszene ist vielfältig und mystisch. In einem Film gibt der Zürcher Stascha Bader seine Antwort auf das Geheimnis von Bern, derweil in Sugiez Rock ’n’ Roller Wale Stettler darlegt, wie er die Sache sieht.

«Wie viele Pop- oder Rock-Sänger kennt man aus dem Kanton Solothurn? Oder aus dem Wallis?», fragt Filmemacher Stascha Bader. «Man kommt vielleicht auf einen oder zwei. Aber aus dem Kanton Bern? Da hört es nicht auf.» So hat sich Stascha Bader, ein Zürcher, entschlossen, diesem Geheimnis in einem Film auf die Spur zu gehen. «Das Geheimnis von Bern» war am Montagabend im Open-Air-Kino Murten zu sehen. Bader war selber anwesend und erklärte, wie er bei diesem Film vorgegangen ist. uh

Lesen Sie weiter im «Murtenbieter» vom 29. Juli 2025.