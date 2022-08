Gelungenes und beliebtes Jodlerzmorge

Einige Jodlerfrauen des Jodlerklubs Echo vom Bodemünzi Murten bereiteten die begehrte Rösti mit Spiegelei zu. Dominique Rolli, Riggisberg; Magdalena Gurtner, Neuenegg. Mara, Nicolas und Raphael Schwab, Kerzers. Pascal Gutknecht, Ried; Beatrice Simon, Seedorf; Fritz Hämmerli, Ins. Rolf Ackermann, Murten; Heinz Binggeli, Fétigny. Hans und Therese Schmutz, Ried; Monika und Fritz Wyler, Utzenstorf. Paul Günter, Lurtigen; Ernst Stucki, Bern; Fred Etter, Ried. Giuliana, Alessia, Carmen, Angelo und Heinz Tschannen, Kleinbösingen. Bernhard und Karin Dick, Kerzers; Monika und Heinz Egger, Murten; Nicola Dick, Gurbrü. Karin Burri und Heiri Zürcher, Merlach. Marco Müller und Jürg Hofer, Ried. Jürg und Christine Leuenberger, Murten.

Ried | Seit fast 20 Jahren fand das Jodlerzmorge des Jodlerklubs Echo vom Bodemünzi Murten bei Götschis statt. Dem Präsidenten Roland Beyeler ist es wichtig zu erwähnen, dass sie dort all die Jahre grosse Unterstützung geniessen durften. Durch eine Veränderung war es nicht mehr möglich, das Jodlerzmorge dort durchzuführen. Nun hat der Jodlerklub bei Gutknecht Gemüse in Ried einen ebenbürtigen Durchführungsort gefunden. Zwei Top-Organisatoren sorgten für einen reibungslosen Anlass, der zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzog. Die Gäste genossen die regionalen Produkte und die selbst gemachten Brote und Züpfen, gebacken im Ofenhaus Ried, in einem einzigartigen Ambiente. Ein gelungener Anlass für Gross und Klein.

Martina Dhoueou-Lehmann

Fotojournalistin