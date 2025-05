Die vergessenen Pioniere der Automobilindustrie

Leonard Riesen betreibt sein Museum neben seinen schulischen Verpflichtungen.



Murten | Die neu eröffnete Ausstellung im Murtner Museum Das Depot widmet sich dem Aufstieg und Niedergang der regionalen Automobilindustrie. Ihre Geschichte kennen heute nur noch wenige.

Murten Das metallene Gefährt steht unscheinbar da, kaum grösser als ein Go-Kart – und doch steckt in ihm ein Traum. 1916 baute der damals 16-jährige Neuenburger Eric Wavre das Auto in Eigenregie, um damit zur Schule zu fahren. «Ein Auto zu kaufen, war viel zu teuer für ihn», erzählt Leonard Riesen aus Murten grinsend. Also griff der junge Neuenburger selbst zu Werkzeug und Schweissgerät. Riesen hat Wavres Projekt zum Vorbild genommen und dank historischer Fotografien in monatelanger Handarbeit eine Replik des Unikats gebaut. Wie lange er daran gearbeitet hat, kann er nicht sagen. «Irgendwann habe ich aufgehört, die Stunden zu zählen.» sea

